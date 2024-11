Concòrdia pregunta sobre l'Acord d'Associació i els estudis de capacitat de càrrega

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Acord d'Associació, els estudis de capacitat de càrrega i l'Estratègia Nacional d'Innovació i Emprenedoria són els temes que Concòrdia abordarà durant la pròxima sessió de control al Govern, segons un comunicat del propi partit, que ha formulat tres preguntes perquè l'executiu les respongui durant el Consell General d'aquest dimecres.

Segons Cerni Escalé, l'Acord amb la UE "preveu l'adaptació del Principat a les noves normes que aprovin les institucions de la UE". Per tant, demana si es va tenir en compte durant la negociació de l'acord, mecanismes que permetin a Andorra no aplicar les noves normes europees que es considerin econòmicament i socialment negatives. D'altra banda, considera necessari un estudi de capacitat de càrrega nacional, ja que els que s'han encarregat als comuns "tenen directrius poc clares i no tenen en compte el caràcter nacional". Núria Segués també ha preguntat sobre l'estat d'implementació de l'Estratègia Nacional d'Innovació i Emprenedoria.

Segués pregunta sobre el funcionament del Centre Penitenciari

La presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, ha introduït una bateria de preguntes escrites, sobre el funcionament intern del Centre Penitenciari, arran del suïcidi d'un jove de 28 anys. Concretament, recull el comunicat, Segués vol obtenir les dades actualitzades dels reclusos, detallades per sexe, edat, nacionalitat, anys de residència i tipus de delicte. Pel que fa a als recursos humans, la consellera demana saber el nombre de persones que hi treballen i les seves funcions. Per últim també ha preguntat pel funcionament dels mòduls. En concret, demana saber el nombre total de mòduls i la capacitat màxima del centre penitenciari.