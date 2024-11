Ordino podria arribar als 15.000 habitants amb el nou POUP

El nou pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Ordino permetria multiplicar gairebé per tres la població actual. Sempre, és clar, que es desenvolupessin de cop totes les parcel·les amb el màxim d’edificació autoritzat per la llei. Ho va revelar ahir la cònsol major, Maria del Mar Coma, al programa d’entrevistes Parlem-ne, de Diari TV. Avui viuen 5.800 persones a la parròquia.

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ahir al ‘Parlem-ne’.Fernando Galindo

La mandatària també va apuntar que l’estudi de capacitats de càrrega conclou, entre altres coses, que les infraestructures de la parròquia estan preparades per acollir unes 15.000 persones sense problemes. Els únics colls d’ampolla que identifica el document són la vialitat, ja saturada de fa uns anys en moments puntuals del dia, i la disponibilitat d’abocadors on dipositar les terres i runes generades per la construcció. La xarxa de subministrament d’aigua potable, el clavegueram i la resta de serveis del comú podrien sostenir aquest volum de població amb les dimensions que tenen avui.

“No, no és bo. Espero que no arribem mai a aquestes xifres [de població]”

Maria del Mar Coma, Cònsol major d’Ordino





És desitjable que Ordino multipliqui per tres la població en el futur? Coma considera que no. “No, no és bo. Espero que no arribem mai a aquestes xifres”, va afirmar la cònsol. La mandatària aposta per un creixement sostenible concentrat al voltant dels nuclis. Aquest, de fet, és un dels principis més importants de la nova normativa urbanística, aprovada amb caràcter provisional fa tot just una setmana en consell de comú.

El primer esborrany va despertar la indignació de la majoria de propietaris de terres. Un dels punts més polèmics de la proposta de regulació era el fet que terrenys on abans s’havia pogut construir passaven a ser no urbanitzables. El text aprovat dilluns de la setmana passada elimina aquesta categoria i diferencia entre zones nucli, d’edificabilitat més alta, i zones de protecció, on les condicions per construir són més restrictives. El comú ha rebut 147 al·legacions a la proposta de revisió del POUP. El 62% han estat totalment acceptades i el 21%, només de manera parcial.

D’altra banda, pel que fa als pisos buits Coma va assegurar que “no n’hi ha”, ja que s’ha observat que la majoria són segones residències o pisos en procés de reforma per ser destinats al lloguer. La previsió inicial –feta amb les dades de consum de FEDA– era que n’hi havia un centenar. Quant als pisos turístics, n’hi ha 34.