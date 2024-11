Nevades febles als cims i avís groc per vents forts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les precipitacions de neu han arribat aquesta nit i continuaran de manera feble durant el matí en una jornada en la que Meteorologia ha activat l'avís groc per vent fort. El servei indica que el vent del nord s'intensificarà al migdia i pot portar "borrufa als fons de vall de forma testimonial". Les ràfegues en altitud poden ser de fins a 90 quilòmetres per hora.

Meteorologia indica que el Principat està afectat per una pertorbació provinent del nord d'Europa que creua el Pirineu i deixa febles nevades als cims, vent i una baixada de les temperatures que descendiran al mínim aquesta nit. Les mínimes se situen a les deu del matí en quasi 8 graus sota zero a les Fonts d'Arinsal, en 6,6 graus negatius a les Antenes d'Envalira i en 5,3 a la Tossa d'Espiolets. El servei assenyala que les màximes avui no passaran de 8 graus a la capital i de -3 al Pas de la Casa.

El pronòstic anuncia que demà serà un dia encara ennuvolat i a partir de dijous el sol tornarà a ser protagonista. Els termòmetres oscil·laran entre 1 i 12 graus a Andorra la Vella i entre -9 i 2 graus al Pas de la Casa.