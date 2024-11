Montaner publicita que té connexió amb el líder de la política sanitària de Trump

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carine Montaner es promociona a les xarxes socials pels vincles que té amb el que serà el futur responsable de la política sanitària del nou govern de Donald Trump. Una connexió que lloen com "un exemple de com una persona andorrana ha sabut establir aliances amb les figures més destacades en el debat sanitari mundial". Aquesta és una de les afirmacions que recull un vídeo publicat per Andorra Endavant a les xarxes socials sota el títol 'La connexió Andorra-EUA: Carine Montaner i la seva lluita global per l'ètica sanitària".

El vídeo destaca que la consellera general "s'ha destacat a nivell internacional per la seva defensa de la transparència i ètica en la salut pública". I exposa que un dels seus vincles principals en aquesta causa ha estat la doctora Astrid Stuckelberger, presidenta de l'Associació Internacional d'Ètica Científica i Política amb la qual s'assegura que Montaner ha establert "una estreta col·laboració" des de l'inici de la pandèmia de la covid. La narració del vídeo remarca que aquesta doctora és "un pont cap a figures influents com Robert Kennedy", que ha estat nominat com a futur responsable de la sanitat pel president electe dels Estats Units, Donald Trump.

La publicació d'Andorra Endavant remarca la "coincidència d'Stuckelberger i Kennedy de defensar una política sanitària basada en l'ètica i lliure d'interessos de la indústria farmacèutica" i recorda que la doctora va convidar Montaner a una cimera sobre covid el desembre del 2020 a Estocolm. El partit que lidera Carine Montaner conclou que amb el nomenament de Robert Kennedy la xarxa internacional de la política andorrana "cobra més rellevància que mai, projectant el seu compromís a la transparència des d'Andorra i fins a l'escenari global".