L’app de CityXerpa integra una funció per pagar amb el mòbil

CityXerpa integra a la seva aplicació CityXerpa Pay, una nova funcionalitat que permet a l’usuari el pagament amb el telèfon mòbil i que ha desenvolupat conjuntament amb Andbank. L’eina permetrà als clients de qualsevol banc realitzar pagaments amb dispositius tant Android com Apple. Els usuaris podran vincular la seva targeta bancària a l’aplicació i pagar directament als establiments adherits. Tal com va explicar la companyia en un comunicat de premsa, l’usuari haurà de mostrar el codi QR generat a la seva cartera digital dins de l’app i l’establiment l’escanejarà. El codi genera una transacció automàtica i segura associada a la targeta de crèdit “i garanteix d’aquesta manera la protecció de la informació personal i financera dels usuaris”.

El CEO de CityXerpa, Bernat Altimir, va destacar que aquesta funcionalitat “representa el nostre compromís amb la digitalització d’Andorra. Volem oferir als usuaris una solució segura i amb valor afegit, adaptada a les necessitats dels residents i que, alhora, faciliti una experiència de compra més pràctica”. La nova funcionalitat ja està disponible per als establiments que vulguin oferir aquesta opció als seus clients. Tots ells disposaran d’una identificació per indicar que és possible pagar amb aquesta fórmula.