El Govern aprova 191 ajuts al lloguer nous durant el primer semestre

El departament d’Estadística va actualitzar ahir el nombre de prestacions de caire social atorgades pel Govern durant el primer semestre, entre les quals les dirigides a sufragar una part del lloguer. Les sol·licituds d’ajut fins al juny d’aquest any han estat 304, gairebé un 30% per sota de les 389 rebudes en el mateix període del 2023. D’aquestes, s’han acabat concedint 191 per les 257 de l’any anterior i les prestacions desfavorables han estat 77, una més que fa un any. La majoria de les resolucions negatives s’han produït perquè els sol·licitants superaven el llindar econòmic i patrimonial. Una quinzena de demandes seguien en curs a l’acabament del semestre i 21 van ser arxivades. Les noves prestacions –cal recordar que hi ha un altre grup que estan prorrogades d’anteriors convocatòries, una mesura de l’executiu per pal·liar la crisi de l’habitatge– suposen un import total de 424.762 euros, un 20,7% per sota dels 535.645 dels primers sis mesos del 2023, però puja la mitjana donada per persona en passar de 2.084 a 2.224 euros.

La majoria de les ajudes s’han concedit a dones, un 65,4%, i per col·lectius un 24,1% han estat per a persones grans, el 23% per a famílies monoparentals, el 7,9% per a joves i el 6,3% a persones amb discapacitat. Estadística indica que hi ha 2,2 beneficiaris d’ajuts al lloguer per cada miler d’habitants i en el primer semestre del 2023 ascendia a 3,1.

PENSIONS DE SOLIDARITAT

Una altra de les prestacions sobre les quals es va informar són les pensions de solidaritat. Afers Socials va dedicar 2,1 milions d’euros a abonar el complement a la jubilació per garantir que els beneficiaris arriben al salari mínim durant el segon trimestre de l’any. L’import creix respecte a l’any passat (llavors van ser 1,77 milions) i també hi ha hagut un augment del nombre de beneficiaris que ha arribat a 1.292 pels 1.222 de fa un any. Les dades publicades per Estadística indiquen que 867 prestacions han estat per a dones i la nacionalitat majoritària és l’espanyola, amb 678 persones del total, 310 són andorrans, 134 portuguesos, 38 francesos i 131 d’altres nacionalitats. Un 89% dels beneficiaris tenen entre 65 i 85 anys.

D’altra banda, el nombre de sol·licituds de pensions de solidaritat per a les persones amb discapacitat ha estat de nou entre el gener i el juny, cinc menys de les que es van presentar l’any passat. D’aquestes, vuit van ser favorables i a 30 de juny les actives eren 362.

MÉS

AJUTS OCASIONALS

El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics entre el gener i el juny ha estat de 788, de les quals el 99,4% han estat resoltes favorablement (783). S’han concedit ajuts per un import total de 2.323.748 euros, segons la informació difosa per Estadística.

PRESTACIONS D’ATUR

Afers socials ha rebut durant el primer semestre del 2024 64 sol·licituds de prestacions per desocupació involuntària. El departament d’Estadística apunta que 44 van ser resoltes favorablement, mentre que 20 van ser denegades.