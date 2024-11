Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Assemblea Parlamentària de Francofonia (APF) celebrarà la 36a assemblea regional europea a Pristina, capital de Kosovo, avui i demà. La trobada comptarà amb la participació d’una delegació del Consell General formada per Marc Magallon, president, Pere Marsenyach i Núria Segués. L’assemblea té com a eix La guerra híbrida, un perill per a la seguretat.