França donarà ajuts de 1.000 euros a 25 alumnes andorrans per estudiar al país veí

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

França concedirà una ajuda de 1.000 euros a 25 estudiants andorrans per cursar els seus estudis al país veí. Una iniciativa impulsada del copríncep francès, Emmanuel Macron, i que ha estat anunciada aquest matí per l'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, en la presentació de la tercera edició de la Fira d'orientació que el Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà el dimarts 19 de novembre. Organitzada per l'ambaixada de França a Andorra amb la col·laboració del ministeri de Relacions institucionals, Educació i Universitats, la delegació de l'ensenyament francès, la regió acadèmica Occitània i la representació del copríncep francès, la fira té l'objectiu de donar a conèixer i promoure els estudis superiors a França entre els alumnes de batxillerat del Principat.

Més de 20 centres d'ensenyament superior general i professional presentaran les seves propostes educatives. Una de les novetats d'aquest any és l'hora reservada als pares. D'una a dues de la tarda les famílies podrien trobar-se amb els representants dels centres educatius i informar-se sobre l'oferta formativa francesa.