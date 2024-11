Cap de setmana amb baralles, robatoris i conductors beguts

El cap de setmana llarg passat ha comportat un seguit d’actuacions de la policia, que ha hagut d’intervenir davant de diversos delictes. Fins a cinc de diferents amb un total de set detinguts. La conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues han comportat el control i detenció de tres persones. El primer, dijous, quan un turista de 20 anys va donar positiu en la prova de tòxics, i el següent va ser un home de 49 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,59. L’últim, a banda de circular amb un nivell d’1,96, va patir un accident en topar contra una jardinera a l’avinguda Sant Antoni de la Massana. Dijous es va produir una baralla entre dues persones en un bar d’Andorra la Vella amb el resultat d’un ferit a l’ull a conseqüència de l’impacte d’una copa de vidre. L’agressor, de 34 anys, va ser detingut.

Un robatori es va produir divendres. Un home de 25 anys va sostreure d’una aparcament una bicicleta elèctrica valorada en 2.000 euros. La màquina tenia incorporat un sistema de geolocalització que va permetre trobar-la al domicili del detingut. On també es va trobar un casc de moto d’un pilolt professional valorat en 800 euros que va robar al mateix aparcament on accedia forçant una de les portes d’accés. El cúmul d’infraccions es tanca amb dues detencions per identitat falsa (41 anys) i incomplir l’ordre d’expulsió (44 anys). Ambdós no residents.