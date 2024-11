El SEP defensa els centres educatius en la gestió dels conflictes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat de l'Ensenyament Públic ha volgut mostrar el seu suport i la seva defensa als centres educatius andorrans en la gestió dels conflictes a través d'un comunicat. El SEP ha volgut valorar la tasca docent dels professionals que "apliquen diàriament els mecanismes que tenen a l’abast i gestionen la conflictivitat entre l’alumnat de la millor manera possible i complint els protocols per donar la major qualitat possible a l’aprenentatge i l’ensenyament", remarcant la "tasca malauradament poc valorada per alguns sectors de la societat".

El sindicat emet aquest comunicat en relació amb el cas que va tenir lloc el passat mes d'octubre on tres joves de l'Escola Andorrana d'Encamp van atacar a un altre, i, per aquest fet, es va expulsar als agressors durant quatre dies, i a la tornada, van haver de treballar amb una tècnica especialitzada en joves amb conductes d'aquesta mena.