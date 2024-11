El sector públic suma 103 milions de superàvit al segon trimestre

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El resultat pressupostari del sector sector públic durant el segont trimestre de l'any (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 102,87 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 40,3% respecte al segon trimestre de l’any passat.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passiu financers) ha estat de 325,68 milions d’euros (18,9% més) i el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 125,50 milions d’euros, amb un increment del 26,9% respecte al segon trimestre de l’any passat.

Així mateix, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 577,68 milions d’euros durant el segon trimestre del 2024, la qual cosa representa un increment del 9,2% respecte del segon trimestre de l’any anterior. Així matiex, l’execució dels ingressos ha estat de 680,55 milions d’euros, amb un increment del 13% respecte del segon trimestre de l’any anterior.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 309,3 milions d’euros per al segon trimestre del 2024, amb un increment del 12,2% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, ha estat de 625,68 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 15,8% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 325,68 milions d’euros (18,9% més) i pel resultat de caixa un superàvit de 125,5 milions d’euros (26,9% més).

Tenint en compte el segon trimestre estricte, només els tres mesos d’abril a juny de l'any, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 332,57 milions d’euros, amb un increment del 10% respecte al segon trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 386,59 milions d’euros, amb un increment del 14,5% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al segon trimestre estricte del 2024, el resultat de gestió ha estat de 190,91 milions d’euros (15,8% més) i el resultat de caixa ha estat d’un superàvit de 65,72 milions d’euros, amb un increment del 25,5% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat. El resultat pressupostari ha estat d’un superàvit de 54,02 milions d’euros, amb un augment del 52,4% respecte al segon trimestre estricte de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al FRJ (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 180,83 milions d’euros per al segon trimestre, amb un increment del 20% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

En relació amb els ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d’ingressos ha estat de 366,92 milions d’euros per al segon trimestre estricte del 2024, amb un increment del 18% respecte al segon trimestre estricte de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 190,91 milions d’euros (15,8% més) i pel resultat de caixa un superàvit de 186,10 milions d’euros (16,2% més).