El SAD demana més personal per reforçar l’atenció a domicili

Millorar l’atenció del servei públic d’atenció domiciliària a les necessitats reals de la població. Aquest és un dels objectius que es desprèn de l’estudi que va fer Andorra Recerca + Innovació (AR+I) titulat La situació de la dependència a Andorra: aproximació a la realitat després de la pandèmia. L’informe apunta que la pandèmia va evidenciar la importància de resoldre aquesta necessitat de caràcter sociosanitari, ja que fer-ho permetria reduir la demanda de serveis de 24 hores, incrementar la capacitat de donar servei de respir per a persones cuidadores de persones dependents en tots els grups d’edat i contribuiria a aconseguir un model d’atenció que respecti la voluntat de la persona de romandre a la llar tot el temps que la seva condició clínica li permeti.

Una de les investigadores de l’àrea de sociologia de l’AR+I, Aura Trifu, va explicar que la demanda és compartida per tots els participants de l’estudi, tant del sector públic com del privat, i que “és una necessitat actual agreujada per la pandèmia, l’estrès i la sobrecàrrega”. La tendència de l’envelliment poblacional, que va en línia amb l’envelliment del personal encarregat de les cures, “ha creat la necessitat de reconfigurar l’equip i tenir suficients persones cuidadores per donar resposta a la demanda de la població i les diferents franges d’edat”, explica Trifu.

Per fer realitat el canvi de model i tal com ha quedat plasmat amb el consens sobre la necessitat d’ajustar el recurs d’atenció domiciliària a la realitat del país, és prioritari resoldre les necessitats del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Una de les accions que es van fer en el marc del Pla nacional sociosanitari per a la gent gran ha estat demanar a les persones que van a llars de jubilats on volen estar ateses. La resposta és clara, “a casa”. Per tant, l’escenari, l’ideal, és tenir un bon servei d’atenció domiciliària i retardar al màxim la institucionalització de la persona, segons remarca la investigació.

A curt termini, això significaria poder atendre 700 persones, que a la vegada implicaria duplicar la capacitat de recursos humans anterior a la pandèmia, segons reflecteix l’estudi. Des del SAD ja s’està contribuint a aquest canvi amb formacions específiques dirigides tant a generacions futures de professionals d’atenció a domicili com al mateix col·lectiu de persones grans. Una de les persones entrevistades per l’estudi explica com s’han impartit formacions a “estudiants de formació professional, als quals se’ls ha explicat una mica què fem”, també s’ha treballat amb el cos de bombers per fer formacions de riscos a la llar a gent que ho pugui necessitar. A més a més, s’ha acordat amb el Departament d’Ocupació i Treball impartir una formació específica de 50 hores per a les persones inscrites en recerca de feina. Encara que aquesta formació no dona compliment als requisits per a la contractació pública al SAD, el text apunta que podrà servir per millorar la inserció laboral i la qualitat del servei al sector privat de les cures. Aquesta formació complementarà també el recorregut formatiu de les persones voluntàries que estan actualment en la borsa d’Afers Socials.