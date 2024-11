El private equity centre l'inici del tercer cicle d'Educació Financera de Creand

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà ha obert aquest dilluns la tercera edició del cicle d'Educació Financera amb la conferència 'Descobreix el private equity: la clau per diversificar les teves inversions', una xerrada en format col·loqui que ha tingut com a objectiu clarificar el concepte de private equity i posar en relleu els seus principals avantatges i riscos.

La sessió, que ha tingut com a finalitat abordar aquesta tipologia d'actius des d'una vessant didàctica, ha estat conduïda pel gestor de Nous Productes de Creand Crèdit Andorrà, Guillem Escabrós, i pel gestor de Carteres Flexibles i Renda Variable de Creand Crèdit Andorrà, Robert Sanz.

Entrant al detall, Escabrós ha manifestat que el private equity "són fons que inverteixen amb accions de companyies privades". "La majoria de persones coneixen els fons que inverteixen en accions cotitzades, però aquests fons es decanten per companyies que no estan cotitzant en borsa amb la intenció de rendibilitzar-les", ha afegit.

L'expert ha explicat que els principals avantatges dels private equity són, a grans trets, la liquiditat i la llarga durada, ja que "és una inversió amb un horitzó temporal d'aproximadament deu anys sent conservadors". Per contra, també ha manifestat que hi ha riscos associats com ara la "pèrdua de capital" i la transparència, tenint en compte que "de qualsevol companyia cotitzada tenim molta informació a internet, però amb el private equity la informació no és tan accessible".

En la primera edició del cicle d'Educació Financera, experts de l'àrea d'Inversions de Creand van parlar en tres conferències sobre els conceptes bàsics per invertir amb èxit, les claus per invertir en borsa i com obtenir beneficis invertint en renda fixa. El segon any va versar sobre els fons d'inversió. El cicle contempla també sessions que els experts de Creand ofereixen a diferents centres educatius del país, així com articles a la premsa i divulgació general de coneixement a través dels canals de l'entitat, com la web i les xarxes socials.