El Museu de l’Art Prohibit de Barcelona vindrà a l’estiu a l’Espai Caldes

El Museu de l’Art Prohibit de Barcelona arribarà a Andorra amb una seu temporal a l’estiu, a Escaldes-Engordany, concretament a l’Espai Caldes. Així ho va confirmar ahir en declaracions als mitjans l’empresari, col·leccionista i propietari del museu, Tatxo Benet, que a més va afegir que la seva intenció es portar-lo, també, a altres ciutats. Aquest museu exhibeix més de 40 obres d’una col·lecció de 300 peces censurades en diverses part del món. “El valor de cada obra no rau només en la seva estètica o en la fama de l’artista, sinó en la història de censura que té al darrere”, va dir Benet.

L’empresari va assegurar que la decisió d’incloure una obra o no en el museu depèn només d’ell: “Em considero l’única persona que pot decidir si una obra entra al museu o no. Tinc clar que aquí no hi ha censura”.