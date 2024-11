“L’Unnic s’està convertint en visita obligatòria”

José Fulgencio du set mesos de director i més de set anys vinculat al Grup Orenes, que gestiona el centre d’oci. Troba que l’Unnic s’està fent un lloc entre els gegants de Caldea i Grandvalira.

Com han evolucionat aquest any les xifres d’Unnic?

Entre l’abril i el setembre la facturació va créixer un 23%, uns 4,27 milions d’euros. I la bona notícia ve perquè en el mateix tram fins a octubre, la xifra puja fins als 5,3 milions d’euros, un 26%. L’octubre ha estat el segon millor mes de facturació en l’any i mig d’història d’Unnic, darrere del desembre perquè entre els sopars de Nadal i els d’empresa és el millor mes de l’any quant a restauració, i això ajuda pel que fa a l’edifici. Respecte al casino, l’octubre ha estat també el millor mes des de l’obertura.

A què atribueix aquest fet?

Jo encara no conec tant Andorra per saber quan comença la temporada alta, però jo tenia pensat que era més pròxims a novembre. La veritat és que després de l’estiu ha continuat venint molta gent, i el més bo és que continua venint molta gent nova.

Quanta?

El cinquanta per cent de les visites avui dia continuen sent de primera visita. És una dada molt important que significa que ens segueix coneixent molta gent i, sobretot, aquesta gent que ve al país veu Unnic com un lloc on anar, com passa amb Caldea i Grandvalira.

Hi ha gent que ve expressament a Andorra per l’Unnic?

Jo crec que sí. Cada dia som més coneguts i la gent ve intencionadament a conèixer Unnic, som capaços d’atreure a gent. Al final estem treballant molt bé la part de màrqueting, estem invertint molt tant a França com a Espanya. Portem ja un any i mig obert fent tot l’equip molt bona feina i ara mateix s’està veient el seu fruit. El millor és que això encara no té sostre, no sabem on és. Ja no sols és Caldea i Grandvalira, també crec que Unnic s’està convertint i així serà segur un lloc de visita obligatòria quan es ve a Andorra.

Com es reparteix el gruix de les visites?

En el tram fins a setembre vam tenir unes 126.000 visites. En total, el 33% són d’andorrans, 39% d’espanyols i un 11% de francesos, que han crescut un 40% respecte a l’any passat.

Han aconseguit atreure clients amb un alt poder adquisitiu?

L’Unnic és un lloc per a totes les butxaques. Tenim l’Sports Bar, que és un lloc bastant econòmic on es pot prendre una hamburguesa per deu euros; després tenim el Red Bar, que se situa dins del casino, en el pis dos, amb menjar nikkei, de fusió japonesa i peruana; a la planta sis tenim la part de restauració, que és molt rica, amb cuina mediterrània adaptada al país. Clar que tenim el casino, però no cal venir només a jugar. Es pot venir a veure un partit de futbol, prendre un còctel o una cervesa i després, a dalt, anar també a la discoteca, que ha crescut un 150% la seva facturació respecte a l’estiu passat.

Quin pes li dona a cada àmbit de l’oci?

Ara mateix, per ordre, a xifra grossa és el casino, òbviament, i la discoteca s’ha equiparat a la restauració. Ha crescut molt. Dissabte passat vam tenir en tot l’edifici unes 1.500 persones, 2.000 si es compten les entrades i sortides, i la discoteca té capacitat per a unes 600 persones.

Què aporta Unnic al país?

Contribueix a la desestacionalització, cosa que s’ha demostrat en ser realitat aquesta primavera i després de l’estiu. Pensàvem que fins a novembre no començaria la temporada alta i en realitat no hem acabat de baixar la temporada, és a dir, a l’estiu i setembre han estat molt bé i l’octubre ha estat espectacular. La desestacionalització és el que s’està treballant al país, amb la BTT o el Cirque du Soleil, el qual a nosaltres ens va venir superbé perquè vam vendre packs de l’espectacle i sopar a Unnic a 800 persones. Si Andorra Turisme no hagués portat el Cirque du Soleil, segurament aquestes persones no haurien entrat a Unnic.

Funcionen aquests packs conjunts?

Sí. Crec que tot es redueix a donar-nos un cop de mà, som un país petitó i molt familiar. A més, un cop el turista és aquí el que ofereix el país és espectacular. I ells ho saben.

Sol·licitaran temporers de cara a l’hivern?

Ara mateix tenim 140 treballadors a la plantilla, està estabilitzada i aquest era un dels nostres objectius, que no hi hagués tanta gent d’entrada i sortida. Potser incrementarem el personal en algunes zones en concret, tot va en funció de les necessitats. Tot i això, les previsions ens diuen que serà un hivern amb molta neu, fet que serà molt bo per al país.

Com està sent la seva experiència a Andorra?

Molt content, molt feliç per l’oportunitat de venir a Unnic. Em feia molta il·lusió i ha estat un salt de qualitat.