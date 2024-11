Els ajuts al lloguer nous baixen a 191 i l'import mitjà augmenta a 2.224 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La petició d'ajudes al lloguer després de la flexibilització de criteris ha baixat aquest any. Les sol·licituds fins al juny d'aquest exercici han estat 304, gairebé un 30% per sota de les 389 rebudes en el mateix període del 2023, segons publica Estadística. La revisió a Govern dels dossiers ha portat a la concessió de 191 ajuts per les 257 de l'any anterior i les prestacions desfavorables han estat 77, una més que fa un any. La majoria de les resolucions negatives s'han produït perquè els sol·licitants superaven el llindar econòmic i patrimonial. Una quinzena de demandes estan en curs i 21 han estat arxivades.

L'informe publicat avui indica que el total de l'import total atorgat a aquests beneficiaris és de 424.762 euros, un 20,7% per sota dels 535.645 dels primers sis mesos del 2023, però puja la mitjana donada per persona en passar de 2.084 a 2.224 euros. La majoria de les ajudes s'han concedit a dones, un 65,4%, i per col·lectius un 24,1% han estat per a persones grans, el 23% per a famílies monoparentals, el 7,9% per a joves i el 6,3% a persones amb discapacitat.

Estadística indica que hi ha 2,2 beneficiaris d'ajuts al lloguer per cada miler d'habitants i en el primer semestre del 2023 ascendia a 3,1. La parròquia amb més ajudes per pagar el pis és Andorra la Vella, amb 74, seguida d'Encamp amb 34, i a Sant Julià i Escaldes hi ha 25 beneficiaris a cada territori. De la Massana se'n beneficien 18 residents, de Canillo, una desena i d'Ordino, 5.