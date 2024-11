El premis de la Nit Literària comptaran amb 63 obres

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a 63 obres, una vintena més que l'any passat, optaran als premis que es lliuraran en el marc de la Nit literària del Cercle de les Arts i les Lletres, que tindrà lloc el dia 26 d'aquest mes. Així, dotze (una més que l'any passat) competeixen pel premi Fiter i Rossell de novel·la, dotat pel ministeri de Cultura amb 10.000 euros.

Un altre dels premis més ben dotats de la Nit literària, el d'investigació científica del Consell General amb 10.000 euros, ha rebut dues propostes, una més que l'any passat.

A més, vuit obres s'han presentat al Premi Grandalla de Poesia, patrocinat per Creand, amb una dotació de 3.500 euros. Una obra opta al Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia, patrocinat pel Grup Maestre, amb una dotació de 2.000 euros. Tres obres lluitaran per endur-se el Premi Laurèdia de Periodisme, patrocinat comú de Sant Julià de Lòria, amb una dotació de 1.250 euros en cada temàtica. Tretze obres s'han presentat al Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, patrocinat per Andbank, amb una dotació de 7.000 euros. Tretze contes han estat presentats al Premi MoraBanc de contes i narracions, patrocinat per l'entitat bancària amb una dotació de 4.500 euros. Altres set obres han estat presentades al Premi Creand de Teatre, patrocinat pel banc amb una dotació de 3.500 euros. I, finalment, quatre obres opten al Premi Assaig Literari, patrocina pel comú d'Andorra la Vella, amb una dotació de 3.000 euros.

Els premis seran lliurats en una gala que se celebrarà al Palau de Gel de Canillo.