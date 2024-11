FEDA cedeix uns espais d'Engolasters al comú d'Escaldes per fer-hi una casa de colònies

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

FEDA i el comú d'Escaldes han arribat a un acord per a la cessió d'unes instal·lacions que formen part del Camí hidroelèctric d'Engolasters i que s'empraran per a ubicar-hi una casa de colònies adreçada a infants i joves. Les dues administracions, encapçalades pel cap de Govern i president de FEDA, Xavier Espot, i la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, han signat aquest dilluns el conveni de cessió, que s'allarga per un període inicial de 15 anys. El comú serà l'encarregat d'adequar els espais i els seus entorns i la previsió és disposar del nou equipament de cara a l'estiu vinent.