Dona, sense feina i major de 45 anys, perfil de l’inscrit als cursos d’Ocupació

L’àrea del servei d’Ocupació que facilita eines per a la millora de la capacitació laboral dels inscrits va organitzar 59 cursos l’any passat i va sumar 644 inscripcions –no es poden assimilar a persones perquè un usuari pot participar en més d’una formació–. La caiguda dels inscrits al servei va provocar que també ho fes l’oferta formativa perquè el 2022 se’n van organitzar 84. Les dades que inclou la memòria del servei apunten a un perfil majoritari dels demandants que s’hi matriculen: hi ha més dones (68%), més persones sense feina (també poden participar persones inscrites perquè cerquen una feina millor i van suposar 163 inscripcions), més majors de 45 anys (49%) i més usuaris que tenen estudis bàsics (el 49% tenien o el graduat escolar o cap titulació).

Amb xifres menors però tant un any com l’altre en el rànquing de major nombre de cursos es va situar en primer lloc els de perfil competencial (i que abasten qüestions com el treball en equip, l’organització i planificació o la iniciativa i el lideratge), en segon els de l’àmbit administratiu (secretariat, comptabilitat) i, en tercer, els d’ofimàtica per ensenyar el programari bàsic del paquet microsoft però també nocions d’internet. En el cantó contrari hi ha els cursos professionalitzadors en l’àmbit dels oficis i de l’hoteleria, que van ser els menys freqüents amb només dos, i se’n van haver d’anul·lar tres per falta d’assistents: cambrer de pisos, ajudant de cambrer i ajudant de lampista. L’oferta es completa amb formació en idiomes, logística i comerç.

En la tria dels cursos hi ha diferències quant al gènere. Els homes són majoria en cursos del sector dels oficis i la logística, mentre que hi va haver més inscripcions de dones en cursos competencials, d’administració, d’idiomes i d’ofimàtica. Hi ha un percentatge dels incrits, el 17%, que corresponien a persones que formen part de col·lectius en situació de vulnerabilitat o en situació de discapacitat i amb un seguiment específic per part de l’Equip de Treball amb Suport del Servei d’Ocupació.

Inscripcions a banda, la memòria també indica el percentatge de superació dels cursos, que l’any passat va ser del 66%, lleugerament per sobre del 61% de l’any anterior. El motiu majoritari per no superar la formació és, de fet, no iniciar-la o deixar-la a mitges sense informar del motiu. En aproximadament un 11% dels casos trobar feina va implicar que l’usuari abandonés el curs. El pressupost total destinat a formacions l’any passat va rondar els 120.000 euros i se’n van organitzar tots els mesos excepte a l’agost per poca demanda.