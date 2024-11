Detingut per haver-li llençat una copa de vidre a un conegut durant una discussió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat dijous, la Policia va detenir un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral arran d’una baralla en un bar d’Andorra la Vella. Després d’una forta discussió amb un conegut seu, el detingut li hauria llençat una copa de vidre causant-li lesions en un ull.

Arrestat per identificar-se amb una identitat falsa

Finalment, la Policia ha detingut a la frontera amb França un home, no resident de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic haver-se identificat amb una identitat falsa i, al Pas de la Casa, un altre home, no resident de 44 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió.