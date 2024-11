Afers Socials concedeix 783 ajuts econòmics ocasionals durant el primer semestre de l'any

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant els dos primers trimestres de l'any ha estat de 788, de les quals el 99,4% han estat resoltes favorablement (783). S’han concedit ajuts per un import total de 2.323.748 euros, segons les dades fetes públiques aquest dilluns per Estadística.

Així, les sol·licituds favorables han donat lloc a 1.681 ajuts, sent el més atorgat el referent a l’article 27, que preveu imports per continuar atenent les necessitats bàsiques amb un 43%.

Per gènere dels beneficiaris, les dones van rebre el 64% dels ajuts i els homes el 36%.

Els ajuts han estat concedits a 717 llars i han beneficiat a 1.173 persones, amb un import anual mitjà per llar de 3.240,93 euros.

Les llars que han rebut el major nombre d’ajuts són les unipersonals (460 llars, 61,9% dels ajuts) i les monoparentals (167 llars, 24,6% dels ajuts), mentre que per nacionalitat del beneficiari, les llars dels andorrans i dels espanyols reben el 35% i el 29,7% dels ajuts, respectivament.

187 sol·licituds de prestacions per fills a càrrec

D'altra banda, cal destacar que el nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el segon trimestre de l'any ha estat de 187, un 7,4% menys respecte al segon trimestre de l'any passat, quan se’n van presentar 202. D’aquestes, el 70,6% han estat resoltes favorablement i el 16,6% s’han desestimat, mentre que el 7% s’han arxivat, el 3,7% es troben amb manca de documentació i el 2,1% estan en curs.

Per gènere, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables (81,1%). Per edat, el 99,2% tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat portuguesa (29,5%) i andorrana (28,8%). Un 47,7% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen. Quant a l’estat civil dels beneficiaris de la prestació, la majoria són solters (35,6%) o casats (30,3%).

Les famílies que més ajuts han rebut són les monoparentals (62,1%) i, quant al col·lectiu, la gran majoria dels beneficiaris han estat adults (88,6%). Pel que fa al nombre de fills a càrrec, predominen les famílies que en tenen un, amb el 40,2% del total d’ajuts, seguides per les famílies amb dos, amb el 39,4%. Andorra la Vella (44,7%) és la parròquia on més ajuts s’han atorgat.

Durant el segon trimestre del 2024 s’han denegat 31 sol·licituds d’ajut. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat superar el LECS familiar, amb un 77,4%.

Les pensions per persones amb discapacitat disminueixen a 8

El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat) presentades durant el segon trimestre de l'any ha estat de nou, cinc menys de les que es van presentar al primer trimestre de l'any. D’aquestes, vuit han estat resoltes favorablement i una s’ha desestimat.

Quant al nombre de prestacions actives en data 30 de juny del 2024, n’hi ha un total de 362, un 5,5% més de les que hi havia al 31 de desembre del 2023 (343 prestacions).

Per gènere, les dones representen el 56,1% de les persones beneficiades d’aquestes prestacions actives. Per trams d’edat, el 15,2% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 61 i 65 anys i el 14,9% a persones d’entre 51 i 55 anys. Els beneficiaris són principalment andorrans (55,2%) i espanyols (26,8%). Quasi dues terceres parts són solters (65,2%) i, quant als anys de residència, la majoria (41,2%) ha residit sempre al Principat.

Pel que fa al tipus de discapacitat, gairebé la meitat (48,9%) presenta una concurrència de dues o més discapacitats, el que s’anomena com a pluridiscapacitat. Segons el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, el 58,8% tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat. Quant a l’import mensual atorgat, més de la meitat (58,3%) perceben entre 1.201 euros i el salari mínim interprofessional, el qual se situa en 1.376,27 euros al 2024.