CC es posiciona per un ‘sí’ a l’acord amb la UE

El posicionament favorable o contrari de Ciutadans Compromesos en relació amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea és quelcom que de manera oficiosa s’està posant en dubte i en cercles polítics és matèria de converses. És cert que l’aliat de Demòcrates al Govern participa en el pacte d’Estat però tampoc ha estat prolífic en declaracions per defensar aquesta nova relació amb Europa. Les darreres declaracions de la cònsol de la Massana, Eva Sansa, afirmant que el partit no ha adoptat encara una posició concreta i que és un text que s’ha de debatre han alimentat encara més les especulacions, tenint en compte que CC és un partit més ancorat a la dreta amb veus internes de gran pes que no amaguen el desacord amb el text que s’haurà de sotmetre a un referèndum vinculant.

Des del grup parlamentari es vol deixar clar que hi ha una visió diàfana i que la postura és inequívocament favorable. “Jo votaré que sí, no hi ha cap dubte”, va assegurar al Diari Manuel Linares, president suplent del grup parlamentari de CC, que es va atrevir a afirmar que el seu president, Carles Naudi, també ho farà. Linares va negar que la postura de la formació massanenca sigui ambigua: “No és cert. Com a partit no tenim un pensament únic, i tothom comenta el que pensa, però els que coneixem el contingut aprovem el que s’ha tancat amb els negociadors europeus”.

“Jo era reticent al principi per quatre punts que s’han esvaït des de la renúncia de Mònaco”

Manuel Linares, President suplent del grup de CC



El conseller va admetre que incialment –parlant en primera persona– “era molt reticent perquè hi havia quatre línies vermelles que es van poder superar quan Mònaco va decidir desvincular-se i rebutjar l’acord”. Aquests punts que distanciaven CC del vot favorable i que van generar molts dubtes estaven relacionats amb la seguretat, les professions liberals, els canvis per a les empreses andorranes que donen servei a l’exterior, i el temor a una confusió en l’àmbit d’immigració –entre comunitaris i extracomunitaris–. Linares va confessar que la seva pretensió era tancar un acord “igual de bo que el de Liechtenstein”. I va insisitr que fa 10 mesos era “molt crític” amb l’acord d’associació perquè volia que Europa entengués que “som un país i acceptessin la nostra idiosincràcia, fet que es va aconseguir”. Segons el seu parer, aquest objectiu s’ha aconsegit “i fins i tot és millor que el del microestat centreeuropeu”. I en aquest context, precisa que Naudi “ha fet la mateixa evolució que jo”.

“Els negociadors han fet una gran feina i han obtingut més del que tothom esperava”

Manuel Linares, President suplent del grup de CC





Tanmateix, el conseller admet que el partit necessita aclarir molts dubtes, tot i que està convençut que el posicionament final serà el sí. Repeteix que el vot al Consell General serà afirmatiu “pèrquè estem completament d’acord amb el contingut final”. En aquest punt, es dirigeix a aquells més escèptics que “critiquen els negociadors, gent que no ha vist el que han treballat i han aconseguit”, i remarca el “mèrit” d’haver obtingut unes concessions superiors a les de Liechtenstein.

Pel que fa al partit, va admetre que difícilment hi haurà un posicionament únic “i no el tindrem mai, perquè la nostra norma és discutir les coses”. Per a Linares s’ha fet “un gra massa” sobre Ciutadans i les declaracions de la cònsol, i sosté que “seria molt estranya” una divisió entre partit i grup parlamentari amb posicions enfrontades. Linares va apuntar que tot i ser una formació parroquial, Ciutadans Compromesos, a banda del comitè executiu, té un nombre d’afiliats molt superior a altres partits d’àmbit nacional –al voltant de 70 militants– que també han de ser escoltats, però insisteix en la seva convicció que hi haurà consens amb el sí”.