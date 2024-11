La Biblioteca Pública convoca el 37è concurs de contes de Nadal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Biblioteca Pública del Govern comunica que s'han fet públiques les bases del 37è Concurs de Contes de Nadal. Un certamen d'àmbit nacional que està obert a totes les edats, incloses en quatre categories a partir dels 8 anys, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, els concursants han de presentar un conte curt relacionat amb el Nadal i ho poden fer presencialment o per correu electrònic afegint el formulari d'inscripció al concurs.

Govern recorda que el termini de presentació de treballs és el dia 13 de desembre a les 19.30 hores. En aquest sentit, hi haurà dos contes premiats per categoria, els primers premis consisteixen en viatges i els finalistes rebran vals per a la compra de llibres a les llibreries d’Andorra.