Unnic troba en els esdeveniments una font d’ingressos potent per al futur

Morabanc, Crèdit Andorra, Grup Heracles... i fins i tot gegants internacionals com L’Oréal, Yves Saint Laurent, Samsung o Chanel. Aquestes són algunes de les empreses que han llogat o tenen en el punt de mira l’espai de l’Unnic per a ús privat, ja sigui per fer presentacions de productes, sopars d’empresa o celebracions. Una expansió comercial, sobretot enfocada al mercat francès i espanyol, que és una nova pota d’ingressos per al centre d’oci integral més enllà de la tradicional del casino, la restauració i l’auge, en els darrers temps, de la discoteca.

“La setmana passada L’Oréal va estar aquí dos dies fent una presentació de producte i van passar al voltant d’unes 700 persones”, comenta el director general d’Unnic, José Fulgencio, que creu que l’establiment que gestiona es pot convertir en un punt de trobada per a les reunions de grans companyies. Per al director general, els esdeveniments són “un dels punts importants” per al futur d’Unnic, no únicament en ingressos –fet “obvi” per a Fulgencio, que amb sopars de Nadal poden absorbir fins a 400 persones dins el local–, sinó quant a visibilitat. “És un focus de visibilitat perquè suposa molta gent en un mateix moment veient les nostres instal·lacions i això crec que és un punt clau”, diu, a més d’indicar que “no crec que a Andorra hi hagi molts establiments que puguin encabir tantes persones”.

Un dels factors clau en aquest creixement en els esdeveniments és, per una banda, la gran inversió en màrqueting, sobretot en terres franceses –que ha rebotat també en una major visita de turistes gals– i el boca-orella entre les agències d’organització d’esdeveniments de capitals com Tolosa, Barcelona o Madrid que aporta nous clients estrangers, cada vegada més a l’alça, a terres andorranes. “Això parla molt bé de la feina que estem fent”, destaca Fulgencio.

En aquest sentit, un gran exemple resideix en el fet que Unnic ja té confirmats dos esdeveniments a dos anys vista, per al gener i el març del 2026, cosa que es tradueix en un augment dels beneficis en dies en què normalment no se solen esperar grans facturacions, donat que moltes d’aquestes celebracions se solen fer en dies entre setmana quan la discoteca no sol obrir.