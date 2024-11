Taula rodona per tancar el Festival de Grafiti

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera edició del Festival de Grafiti a Canillo ja està inaugurada. Divendres a la nit es va donar el tret de sortida a aquest certamen d’art urbà, el primer que es fa al Principat, amb dos tallers de grafiti i a la projecció del documental Martha: a Picture Story. Ahir hi va haver diversos concerts, actuacions de DJ i una batalla de rap. Avui diumenge, per cloure el festival, es farà una taula rodona a l’Espai Galobardes, sobre el grafiti. A més, artistes del Principat, així com d’Espanya i França, mostraran les seves obres al túnel d’accés al pàrquing de l’Arenyeta d’onze del matí a deu de la nit.

Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, l’esdeveniment “pretén ser un impuls i referent a la creació en l’espai urbà de talent jove i emergent d’Andorra”. Per la seva part, la Consellera de participació ciutadana, Coia Torres, va mostrar-se optimista perquè el festival es pugui consolidar.