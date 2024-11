Més de 5.500 visitants contribueixen a l'èxit de la 14a edició del Saló del Videojoc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El 14è Saló del Videojoc ha conclòs aquest diumenge amb una participació que supera les 5.500 persones, segons ha revelat la responsable RSC i d'esdeveniments d'Andorra Telecom, Inés Martí. L'èxit de la cita s'ha complementat amb la Rocket League i les Apple Vision Pro, les dues novetats d'enguany que "han funcionat molt bé". "Hem tingut una participació de 430 persones entre els torneigs i concursos que s'han anat celebrant durant tot el cap de setmana", ha comentat Martí. Un dels aspectes que més ha ajudat ha estat el civisme i el bon ambient viscut al saló. "S'ha de ressaltar perquè és un saló obert, que pot entrar tothom, i han respectat molt les instal·lacions i les persones que treballen. És un orgull que ens traslladin això des de l'organització", ha valorat.

Inicialment, l'edició del 2024 estava programada per al mes de febrer, però es va canviar al novembre per la necessitat d'optimitzar la participació i per l'arribada d'unes ulleres Apple Vision Pro que han causat furor amb 280-300 persones que han passat a provar-les. De fet, ha estat tanta la satisfacció que s'ha revelat que la companyia de telecomunicacions està valorant si canviar la data de forma definitiva. "Farem una reunió aquesta setmana per fer valoració i per posar una data definitiva, que pensem que serà al novembre, perquè és una època també molt bona i que omple un espai que potser al mes de febrer està més ple amb altres activitats com Carnaval o curses d'esquí", ha explicat Martí. Unes dades similars a la dels anys anteriors que demostra la consolidació al país de la cita.

Finalment, Martí ha mencionat que sempre intenten portar novetats per a cada edició, però ja estan pensant a organitzar una gran celebració pel 15è aniversari del Saló l'any 2025. "Encara no sabem res, però estar clar que hem de fer alguna cosa especial", ha declarat.

Interès per 'Un mòbil, un pacte'



Aprofitant l'ocasió, la responsable RSC i d'esdeveniments d'Andorra Telecom ha desvelat que, durant el Saló, han estat molts pares i mares que s'han apropat amb els seus fills per formar part de la iniciativa 'Un mòbil, un pacte'. "Molts d'ells ja sabien que era, els hi sonava i això demostra que el missatge està arribant bé", ha expressat. Així doncs, durant la cita s'han signat uns 450 pactes. "Tot i que estem en un saló de videojoc, és important que les famílies tinguin una conscienciació de l'ús responsable d'internet i les tecnologies", ha conclòs.