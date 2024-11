Publicat per Redacció Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Sport Hotel Hermitage & Spa, de Soldeu, ha obtingut el guardó Best Luxury Ski Hotel als Beyond Luxury Awards 2024. Celebrats des del 2020, els premis són un reconeixement als millors hotels de luxe d’Andorra, Espanya i Portugal. El jurat, format per professionals dels tres països, destaca la qualitat dels serveis oferts en l’establiment.