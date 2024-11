L’economia creix més que a l’eurozona

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va anunciar ahir un important augment del producte interior brut (PIB) real d’Andorra durant el 2023, que assoleix un creixement del 2,6%, molt per sobre de la previsió inicial de l’1,6%. Aquestes declaracions es van fer públiques durant la inauguració de la segona edició de l’Andorra Economic Forum, esdeveniment que va aplegar a Andorra prop d’un miler de participants i professionals de sectors com l’emprenedoria, les tendències macroeconòmiques i les noves tecnologies.

“Estem per sobre dels països veïns i de l’eurozona, i això és una bona notícia per al país”

Conxita Marsol, Ministra d’Economia



Marsol va destacar amb satisfacció la bona marxa de l’economia andorrana i va posar en valor la superació de les expectatives en un context complicat a nivell internacional. “L’economia funciona, estem per sobre dels països veïns i de l’eurozona, i això és una bona notícia per al país”, va assenyalar la ministra, que va ressaltar Andorra com un exemple de dinamisme econòmic i resiliència davant els desafiaments globals.

Aquest esdeveniment, que es desenvolupa durant dos dies, acull economistes, alts directius, empresaris i experts de parla hispana, que intercanviaran idees sobre emprenedoria i noves tecnologies, i compartiran perspectives sobre l’economia global i els seus efectes a la regió.

“Les mesures de pròrroga forçosa dels lloguer donen tranquil·litat”

Conxita Marsol, Ministra d’Economia



Tot i aquest creixement, Marsol va voler remarcar els reptes que encara ha d’afrontar el Govern. Entre els principals, la ministra va subratllar la necessitat d’abordar l’accés a l’habitatge, el poder adquisitiu dels ciutadans i l’increment dels salaris. Encara hi ha camí a recórrer, i Andorra ha de continuar treballant per garantir una major qualitat de vida per a la població.

En la seva intervenció, va aprofundir en la importància de diversificar l’economia, actualment sustentada en el turisme i el comerç, a través del foment de sectors com la innovació i la tecnologia. Va destacar la implementació de la llei d’actius digitals, que té com a objectiu atraure empreses i generar oportunitats de creixement en sectors d’alt valor afegit. Aquesta normativa, segons la ministra, marca una etapa important, permetent una major estabilitat i una base per al desenvolupament d’un ecosistema tecnològic.

Amb aquesta aposta, el Govern treballa amb l’objectiu de crear durant el 2025 una àrea d’innovació que potenciï la transformació digital i la generació de nous llocs de treball en sectors tecnològics. Es tracta de consolidar el Principat com a país d’innovació i donar un impuls a les empreses basades en sectors d’alt valor afegit. Per donar suport a aquesta estratègia, el Govern ha impulsat la creació d’un mapa d’empreses tecnològiques d’Andorra, on es podrà visualitzar la xifra de companyies i les seves contribucions al conjunt de l’economia nacional, mostrant així el creixement i la rellevància d’aquests sectors.

Un altre dels temes que va posar en relleu és la situació de l’habitatge, un àmbit que el Govern ha identificat com una prioritat. Marsol va anunciar que en les properes setmanes, es posaran a disposició de les famílies inscrites al Registre d’Habitatges de Lloguer nous habitatges a Andorra la Vella i Sant Julià.

LLOGUER

Aquests habitatges formaran part del parc públic d’habitatges de lloguer a preu regulat, que el Govern espera ampliar significativament fins al 2027, és a dir, mentre estan vigents “les mesures implantades per l’Executiu de pròrroga forçosa dels contractes de lloguer, que infonen tranquil·litat a les famílies”. La ministra va informar que, abans de la publicació de l’oferta de nous pisos, es farà públic el preu al qual es llogaran, amb l’objectiu de donar transparència i tranquil·litat a les famílies interessades. Marsol va remarcar la importància d’aquestes mesures per donar estabilitat a la població en un moment de pressió sobre els preus del mercat de lloguer.