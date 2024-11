“El que està fent DA amb l’acord se li diu comprar els vots”

Clàudia Cunill, graduada en Relacions Internacionals i amb un màster en Business Management, així com una carrera de creadora de contingut, va ser elegida com a coordinadora de les joventuts del PS (JSA) en un mandat que afronta amb l’habitatge, la desigualtat social i l’avortament com a temes principals.

Quins són els principals objectius que es marca?

El que s’ha de potenciar és, sobretot, que més jovent del país sàpiga que existim, que els joves que siguin socialistes i progressistes sàpiguen que aquí la tenen veu. Durant el meu mandat vull que això creixi, que més gent participi, i sobretot que els joves se sentin més escoltats.

Quins són els problemes que més afecten la joventut?

El principal problema actualment és el de l’habitatge. El segon problema que ens trobem és el dels salaris. Ens van prometre que si tenies una carrera i un màster, tenies la vida feta. Jo ho tinc, i la veritat és que encara m’he de preocupar perquè em paguin a temps i el que em mereixo. També volem donar-li força a seguir ajudant per l’avortament.

Què podeu fer des de les joventuts amb aquests problemes?

Jo crec que el JSA en si no té força suficient per canviar res, però sí que podem fer la guitza i dir que som aquí, que no ens està agradant la situació i que ens volem quedar al país, però no ens hi volem quedar a qualsevol preu. De fet, soc la primera que m’he independitzat, però ho he hagut de fer a França perquè tinc una casa allà pel preu d’un pàrquing a Andorra.

Quina valoració fa del panorama polític actual?

Des del punt de vista del jovent, crec que està molt desconnectat de la política i creu que no soluciona res. Però crec que s’equivoquen, jo fa tres anys vaig començar amb les xarxes socials i crec que més jovent hauria d’alçar la veu i entendria que la política no està tan allunyada de la realitat. Però sí que és veritat que la política andorrana sempre ha sigut un món molt tancat on entraves si tenies segons quins cognoms.

Creu que les xarxes poden ser la via d’entrada a la política?

A mi m’han donat moltíssima força per arribar a posicionar-me en el lloc que soc ara. Jo no tinc família de tres generacions andorranes que m’hagi servit de suport. Però puc fer servir el meu altaveu per una causa que crec que és molt important i és que les noves generacions tinguem ganes de quedar-nos, però no a qualsevol preu.

Com veus l’oposició?

Crec que està fent molt bona feina. Demòcrates és un partit de gent benestant que no representen la població que està mantenint aquest país. Ja se sap que al Consell tenen majoria absoluta, i el que diu el PS és completament igual. Però, gràcies a les xarxes socials, la gent pot escoltar les aberracions que han arribat a dir i que el PS ha rebatut i allí es veu que una part important de la població està amb nosaltres.

Hi ha alguna cosa que no compartiu amb el partit?

Des de les joventuts ja no t’hi puc parlar, perquè seria per parlar per moltíssima gent. Però sí que t’he de dir que estem completament alineats amb la decisió de l’acord d’associació. Però DA està finançant una campanya pel sí. A això se li diu comprar els vots. I quan compres els vots no hi ha una democràcia real. Soc partidària d’Europa, però no comparteixo la forma amb la qual DA està enfocant la campanya. Explica’m les coses dolentes i deixa’m tindre criteri propi.

Ser una figura pública t’ha afectat?

La gent té un concepte molt erroni de mi, perquè es pensa que em coneix, però la gent no em coneix. Ells només coneixen la claubunny. He rebut molts comentaris als mitjans en els quals la gent opina anònimament, i això genera una afectació a la meva salut mental i benestar molt gran. Perquè qualsevol inepte pot dir-la molt grossa sense cap repercussió en aquest país. Per això crec que les opinions als mitjans no haurien de ser anònimes.