FEDA pagarà menys per l’energia el 2025

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) preveu que la factura que paga per la compra d’energia es reduiexi el 2025. Segons el projecte de pressupost de la parapública, FEDA es gastarà 49,5 milions en la compra d’energia. El pressupost del 2024 marcava una partida de 59,8 milions, és a dir, la despesa es reduirà en un 17,3%. Aquesta partida inclou la despesa per compra d’energia elèctrica (tant nacional com importació) per 45,4 milions d’euros (la nacional inclou la electricitat generada per CTRASA per 1,17 milions d’euros) i del gas natural liquat utilitzat en el procés de transformació a les centrals de Soldeu i la Comella per 3,4 milions d’euros.