Detinguda una dona a Nargó per la mort d’una nena de sis anys

Una dona de 46 anys va ser detinguda ahir al matí a Coll de Nargó, en relació amb la mort d’una menor d’edat, que segons les primeres indagacions seria la seva pròpia filla. La detenció s’ha produït després que agents dels Mossos d’Esquadra localitzessin primer la mare i posteriorment la nena sense vida.

Segons publica Segre de fonts properes al cas, mare i filla havien estat denunciades com a desaparegudes ahir a la comissaria de la Seu d’Urgell. Aquesta mateixa denúncia va activar un dispositiu de recerca que ha culminat amb la troballa i l’arrest de la progenitora. Veïns del poble nan comentar al Diari que la mare i la filla haurien arribat divendres en autobús i que probablement venien d’Andorra, detall que cap font oficial va confirmar de moment.

La Unitat d’Investigació Criminal (UIC) dels Mossos d’Esquadra a la Seu d’Urgell es va fer càrrec de les indagacions per esclarir les circumstàncies exactes de la mort de la menor i el presumpte grau d’implicació de la mare. De moment, s’ha decretat secret d’actuacions mentre prossegueixen les diligències i es practiquen proves forenses per determinar les causes del decés.

Els veïns de Coll de Nargó estaven ahir consternats i alguns apuntaven a possibles problemes mentals de la mare.