Una dècada fatídica pel que fa als ingressos del roaming

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En un període de nou anys (2016-2025), Andorra Telecom haurà registrat una davallada dels ingressos per roaming de 34 milions d’euros. El màxim històric –informa la parapública– es va donar el 2016, amb un benefici per itinerància de 50 milions. La previsió d’aquests ingressos per al 2025 es calcula entorn dels 15,8 milions. La reducció de guanys en gairebé una dècada és molt notable. Pel que fa a la comparació amb el 2024, la caiguda prevista voreja els dos milions (1,97 milions), la qual cosa vol dir que ens situem en un descens anual de l’11%. Algunes operadores franceses ja ofereixen tarifes amb connexió equivalent (like at home); d’altra banda, algunes companyies espanyoles proposen un pagament per roaming molt reduït.