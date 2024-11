Marsol avança que el creixement del PIB de 2023 ha estat del 2,6%

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Producte Interior Brut (PIB) del Principat del 2023 ha crescut un 2,6%. Així ho ha avançat la ministra de Presidència, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, durant la inauguració de la 2a edició de l'Andorra Economic Forum. Aquest augment, segons s'informa al comunicat del Govern, ha superat amb escreix les previsions que es tenien, que auguraven una pujada al voltant de l'16%. La dada del PIB real es publicarà de manera definitiva el 14 de novembre. "L’economia funciona, estem per sobre dels països veïns i de l’eurozona i això és una bona notícia per al país", ha destacat Marsol, sense oblidar-se dels "reptes" als quals s'ha d'enfrontar l'executiu, com l'accés a l'habitatge, el poder adquisitiu dels ciutadans o l'increment dels salaris.

La implementació d'actius digitals, ha explicat la ministra, és "una línia important que contribuirà a diversificar una economia sustentada en el turisme i en el comerç". A més, ha reiterat l'aposta del Govern per crear una àrea d'innovació al 2025. Un altre dels punts importants que ha destacat Marsol és que l'executiu avança en la construcció del parc públic d'habitatges de lloguer a preu regulat. De fet, ha assegurat, durant les properes setmanes ja es podran ofertar pisos a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria per assignar-los a les famílies inscrites al Registre d'habitatges de lloguer sostenible.