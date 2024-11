Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Creand Crèdit Andorrà ha estat premiat com a banc de l’any d’Andorra per la publicació financera The Banker, del grup Financial Times, segons va anunciar l’entitat ahir. El jurat ha premiat el banc “pels seus bons resultats financers i la seva habilitat per innovar”.