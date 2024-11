Compromís del Govern per millorar la protecció dels infants a internet

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, va participar ahir en la primera conferència ministerial mundial sobre la fi de la violència contra els infants. L’esdeveniment, que va celebrar-se a Bogotà, va estar organitzat pel govern de Colòmbia amb el suport del govern suec, de l’Unicef, del representant especial de les Nacions Unides del secretari general per a la violència contra els infants i l’OMS. La conferència ha reunit delegacions ministerials d’arreu, juntament amb representants de la societat civil, per abordar les eines per posar fi a la violència contra els nens.

En la seva intervenció a la conferència, Marín va destacar que “Andorra sempre ha estat fermament compromesa amb la protecció de la infància i l’adolescència”. En aquest sentit, la ministra va anunciar que el Govern –sota el lideratge de la secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions i en el marc de l’Estratègia de transformació digital– té la voluntat de “desenvolupar un pla d’acció per a la millora del benestar digital dels nens, nenes i adolescents”, ja que per a l’executiu és prioritària aquesta línia de treball.

La seva implementació, va afegir, “tindrà beneficis directes tant per als joves com per a les seves famílies”. “Per una banda, la protecció es fonamentarà en un seguit d’accions preventives per reduir les conductes de risc i el desenvolupament d’eines per a la seva detecció precoç”, va afirmar, i, d’altra banda, “s’impulsarà l’acompanyament i orientació per impulsar bones pràctiques a l’entorn digital”.

GUARDÓ

Coincidint amb el desplaçament a Colòmbia, el ministeri d’Afers Socials i Funció Pública va ser guardonat a la sisena gala dels Premis de la Fundació Pilares, amb seu a Madrid, pel pla nacional sociosanitari per a la gent gran.

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós –acompanyada pels membres del ministeri de l’equip redactor del pla–, va recollir el premi, en la categoria de programes d’atenció, desenvolupament organitzacional o metodologies que avancin cap al canvi de model d’atenció integral centrada en la persona.