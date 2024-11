Càritas envia 32 tones d’ajuda a València

Les ajudes als afectats de València per la dana s’han succeït al llarg de la setmana i ahir va ser el torn de Càritas, que, en coordianció amb Càritas València, va enviar un tràiler farcit de 32 tones de material de primera necessitat per als afectats de les greus inundacions. En concret, la meitat del carregament pertany a tones de menjar, estris de neteja, aigua, productes d’higiene personal i de neteja, mentre que l’altra part va destinada a roba i material tèxtil que aporta directament Càritas Andorrana procedent del Rober de l’entitat.

El carregament de material al tràiler es va fer amb l’ajuda d’una trentena de joves de batxillerat i de secundària del col·legi Sant Ermengol, del Mare Janer i de la Sagrada Família d’Escaldes-Engordany, que van participar activament en la col·locació de tot aquest material tèxtil al tràiler que va sortir en direcció al País Valencià. Des de Càritas Andorrana destaquen en un comunicat que la col·laboració d’aquests estudiants ha estat possible gràcies a la predisposició de la direcció i els tutors dels centres escolars que s’han volgut implicar en aquesta acció solidària, “tot demostrant així l’interès dels més joves en aportar el seu granet de sorra per ajudar els més necessitats”, apunten.

Tanmateix, l’entitat va voler agrair al comunicat el paper de les diferents empreses del país que van compartir aquest objectiu d’aconseguir el màxim de material possibles, les quals són Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, Ud’A Solidària, Farmàcia Enclar i Rètols la Font.

ÈXIT DE LA CURSA SOLIDÀRIA

Prop de 200 persones van participar dijous a la nit a la capital en la cursa solidària per als afectats de la dana a València. Sota el nom Correm per València, l’acte, que va començar amb un emotiu minut de silenci en solidaritat amb les persones afectades, va recaptar 4.390 euros. Els participants es van dividir en grups segons el ritme, seguint un recorregut per la vora del riu fins al Viena i retornant pel camí interior. En acabar la cursa, els assistents es van reunir a l’Orri per gaudir d’una consumició gratuïta, una col·laboració desinteressada de l’establiment en suport de la causa. Els fons recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació Horta Sud per a la reconstrucció de les zones més afectades. La fundació s’encarregarà de gestionar aquests recursos per ajudar en la reparació de danys materials i la recuperació de serveis essencials a les àrees afectades.