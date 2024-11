Arrenca el Saló del videojoc més exclusiu

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Novetats com les Apple Vision Pro (una experiència “molt impactant” que barreja la part física i la virtual); un joc que mostra com una persona que no té mans o no les pot moure pot jugar movent els ulls, o la pista de Rocket League, on es juga amb radiocontrol, i que combina el futbol amb els vehicles. Aquests són alguns dels atractius que els visitants del 14è Saló del videojoc poden trobar des d’ahir fins demà al Prat del Roure d’Escaldes. Un saló que tal com va remarcar el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, continua mantenint l’esperit de ser familiar, lluny d’altres esdeveniments en què es donen cita grans jugadors professionals.