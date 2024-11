Trini Marín anuncia que el Govern desenvoluparà un pla d'acció per la millora del benestar digital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha avançat el compromís del Govern de desenvolupar un pla d'acció per la millora del benestar digital dels nens, nenes i adolescents, una línia de treball "prioritària", per l'executiu. Ho ha fet durant la celebració de la primera Conferència Ministerial Mundial, organitzada pel govern de Colòmbia i celebrada a Bogotà. El tema que ha centrat la cimera ha estat el fi de la violència contra els infants, i en la seva intervenció, Marín ha volgut destacar el compromís d'Andorra "amb la protecció de la infància i l'adolescència".

L'aplicació d'aquest pla "tindrà beneficis directes tant per als joves com per a les seves famílies", ha afegit Marín. Segons la ministra, pel que fa a la protecció "es fonamentarà en un seguit d'accions preventives per reduir les conductes de risc i el desenvolupament d’eines per a la seva detecció precoç". A més, també "s'impulsarà l'acompanyament i orientació per impulsar bones pràctiques a l'entorn digital".

Afers Socials, guardonat per la Fundación Pilares

D'altra banda, el ministeri d'Afers Socials va ser guardonat per la Fundación Pilares, a Madrid, pel Pla Nacional Sociosanitari per a la Gent Gran.