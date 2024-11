La Seu Vella proposarà incloure el conjunt monumental a la candidatura andorrana a Patrimoni Mundial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seu Vella farà una petició "formal" al Govern d'Andorra per incloure el conjunt monumental a la candidatura per optar a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de Lleida a través d'un comunicat, on informa que aquest matí el Consell General ha aprovat per unanimitat fer aquesta sol·licitud. La proposta, ara, haurà de ser aprovada pel Govern del Principat i també per França.

De fet, recull l'escrit, a la candidatura andorrana es ressalta la importància del turó de la Seu Vella, en el moment de creació del Coprincipat. Sobre això, l'escrit exposa que "un document essencial per entendre l'evolució específica de les Valls d'Andorra és el Pariatge signat al Turó de la Seu Vella de Lleida l'any 1278, establert pel comte Roger Bernat III de Foix i el bisbe d'Urgell Pere d'Urtx per tancar l'obert conflicte pel domini d'Andorra entre els bisbes i vescomtes de Castellbò i els seus successors, els comtes de Foix".