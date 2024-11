Rebaixen de cinc a tres anys ferms la pena d’un pres que va fugir a la Seu

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior va rebaixar ahir dos anys ferms de la pena que havia de complir un home condemnat per cessió continuada de cànnabis a menors d’edat, per entrar a casa d’un conegut amb les seves claus, però sense el seu consentiment, i furtar dos televisors i un mòbil que va vendre després. A més, també se li van imposar dues contravencions penals per consum i possessió de marihuana.