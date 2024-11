La policia treballa per reforçar la cooperació internacional amb altres cossos de seguretat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El director de la policia, Bruno Lasne, i el cap de l'oficina central nacional, el sergent major Robert Guirao, han mantingut diverses reunions bilaterals i converses amb representants de més d'una desena de països per reforçar els llaços de cooperació entre cossos policials a Glasgow. Les trobades s'han celebrat en el marc de l'assistència a la 92a Assemblea general d'Interpol, l'Organització Internacional de Policia Criminal, aquesta setmana a la ciutat escocesa, segons informa el servei d'ordre en un comunicat.

L'assemblea ha escollit Valdecy Urquiza com a nou secretari general i en les jornades de treball s'han analitzat programes de lluita contra la criminalitat, l'ús de les dades biomètriques, el processament de dades i la intel·ligència artificial, indica el cos. La reunió de l'òrgan de govern d'Interpol ha abordat a més la importància de mantenir les aliances i el multilateralisme en una estructura de seguretat global integrada. El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va destacar en l'obertura de la trobada el paper de la cooperació policial internacional per combatre la delinqüència organitzada i el president d'Interpol, Ahmed Naser Al-Raisi, va recalcar que "és la cooperació transfronterera la que salva vides. Són els esforços col·lectius els que porten els criminals davant la justícia" i la necessitat d'innovar per afrontar l'increment del crim organitzat, el tràfic de drogues i el terrorisme, recull el comunicat.

Interpol aplega 196 països que col·laboren per lluitar contra el crim, en un treball conjunt amb intercanvi d'informació i operacions conjuntes, segons destaca la policia andorrana, que va entrar a l'organització el 1987.