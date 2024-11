La inspecció de Comerç assumirà les denúncies pel català al gener

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llei del català està en vigor des del maig, però el seu desplegament segueix fent passes. La darrera, el llançament de la campanya de difusió que arrenca avui i que es visualitzarà en opis i marquesines, en falques de ràdio o en anuncis al cinema, i l’activació d’una pàgina web per explicar-ne el contingut “de manera entenedora”. A www.lleidelcatala.ad es poden consultar els drets i obligacions derivats de la nova normativa i per blocs: com afecta i a partir de quan l’obligatorietat de conèixer de l’idioma per renovar els permisos de residència o el dret dels usuaris a ser atesos en la llengua oficial en centres sanitaris, comerços i restaurants o transport públic. Disposicions que empara un règim sancionador que ha tornat a ser motiu de controvèrsia per la decisió de donar uns mesos de marge per imposar eventuals multes. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, i el director de Política Lingüística, Joan Sans, van confirmar ahir que serà al gener quan es posi en marxa un nou procediment que trasllada al servei d’Inspecció de Turisme i Comerç tota la tramitació. Els inspectors es desplaçaran al negoci o establiment, comprovaran allò que es denuncia i obriran, si escau, l’expedient i el posterior tràmit d’al·legacions de l’afectat. Després serà Política Lingüística qui faci la resolució. Fins ara ha estat el departament que s’ha encarregat de gestionar les denúncies amb una voluntat d’aconseguir els canvis per la via de l’acord. Una manera de procedir polèmica perquè en més de dues dècades no s’ha imposat cap multa. Bonell va replicar que la nova normativa té una voluntat “d’eina integradora i em saben greu aquests discursos que és una eina per castigar”, però que “evidentment sí que hi haurà sancions”, especialment quan es tracti de conductes reincidents.