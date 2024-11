El fons de jubilació nominat com un dels millors a nivell internacional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La publicació Pensions & Investments (P&I) ha seleccionat el fons de reserva de jubilació com a finalista en les categories d'Inversions i Disseny del fons de pensions en els premis 'Excellence & Innovation Awards' entregats en el marc del WorldPensionSummit 2024. El fons de jubilació competeix, en la categoria d'inversió, amb 6 altres fons de països com Espanya, Lituània, Macedònia o Xipre. En la categoria disseny de fons, hi ha una desena de programes de països com els Estats Units, Austria, Itàlia, Ghana o Canadà.

El president de la Comissió Gestora del fons, Jordi Cinca, s'ha mostrat satisfet per la designació com a "reconeixement d’una tasca ben feta, objectiva, mesurada i professional per part de tot l’equip tècnic, liderat per la Comissió Gestora, i del Consell d’Administració del Fons de Reserva. Les meves felicitacions a tots ells perquè confirma el reconeixement que vam obtenir amb el guardó de l’any passat. Ser nominat enguany en aquests premis d’àmbit internacional, ens consolida com un dels fons de referència i ja és un premi en si mateix."

La publicació premia aquelles organitzacions que utilitzen l'excel·lència o la innovació per impulsar les seves pensions a través d'estructures de govern i processos d'inversió innovadors, tecnologies excel·lents o estratègies de comunicació amb els partícips