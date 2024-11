Espot referma davant Zelenski el suport d’Andorra a Ucraïna

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va participar en la cinquena reunió de la Comunitat Política Europea, que es va celebrar ahir a Budapest, on va voler refermar el suport d’Andorra al president ucraïnès, Volodímir Zelenski. A la reunió van participar una quarantena de mandataris europeus i organismes internacionals, i es va centrar en els reptes per a la seguretat i la cooperació per a l’enfortiment d’Europa. A més de la sessió plenària, Espot va participar en la taula titulada Seguretat econòmica, presidida per la primera ministra de Letònia, Evika Silina, on es va tractar la connectivitat entre les economies, el paper de la cooperació regional i com garantir polítiques de seguretat econòmica que promoguin la competitivitat. També es van abordar les conseqüències del conflicte bèl·lic.