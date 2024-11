Escalé vol un tràmit urgent per la regla d’or

Una idea latent entre les formacions del legislatiu és la necessitat de modificar dos dels quatre criteris que formen l’anomenada Llei de la regla d’or. Així es va afirmar setmanes enrere en la visita del ministre Lladós a la comissió, i ahir es va confirmar en la compareixença del titular de la cartera de presentació dels pressupostos.

De fet, el president parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va proposar a les formacions tramitar de manera urgent les modificacions pertinents a la regla d’or per tal que aquestes es puguin aplicar en els pressupostos de l’any vinent. A més, Lladós va recordar diverses vegades durant la compareixença la predisposició a treballar pels canvis “com més aviat millor”. Els dos punts en qüestió són l’obligació que la recaptació de la imposició directa no superi el 40% del total i el menor creixement de la despesa corrent del que ho fa el PIB. “Són dos punts que no obliguen a fer un reequilibri de les finances, no em preocupen tant aquests que són operatius com els dos altres, que poden hipotecar el futur d’Andorra”, va comentar Lladós, que va demanar ser més “flexible” en aquests criteris per ajudar a gastar més el país “quan faci falta”. Un exemple és en partides com sanitat o educació, en què el polític considera que s’hauria de poder gastar més del que l’economia creix.

“Ens hem de comparar amb Luxemburg, que té un endeutament del 25%, o Liechtenstein, del 0%”

Cerni Escalé, Pres. grup parlamentari Concòrdia





El líder de Concòrdia, tot i estar d’acord en el rerefons dels canvis que sol·licita Lladós, indicant que “no tenen sentit”, va criticar que el ministre digués que Andorra era “exemplar” o “de referència” quant al seu endeutament, un dels criteris que sí que compleix el país en ser menor del 40% del valor del PIB, situant-se en el 35%. “Ens hem de comparar amb estats petits i Luxemburg, per exemple, el té del 25%, Liechtenstein, del 0%, i Mònaco té reserves de fons amb 7.000 milions guardats”, va comentar Escalé. El ministre li va respondre que Liechtenstein i Luxemburg tenen un model amb més assalariats que residents, un fet diferencial respecte d’Andorra atès que el país acull més els seus immigrants, fet que fa caure la mitjana del PIB perquè tenen salaris més baixos.