Els cuidadors de familiars volen una remuneració

Els cuidadors de persones dependents reclamen més visibilitat i que es reconegui la tasca de la cura com una activitat econòmica. Aquesta és una de les conclusions a les quals arriba l’estudi que Andorra Recerca + Innovació (AR+I) va presentar ahir sobre la situació de la dependència a Andorra després de la pandèmia.

“Sovint parlem d’ells, però una de les qüestions que ens van sorgir és qui cuida el cuidador”

Paquita Sanvicén, Dra. en sociologia a la UdL





Una de les autores de l’estudi, la doctora en sociologia per la Universitat de Lleida Paquita Sanvicén, va explicar que un dels objectius principals de la recerca va ser visibilitzar la figura dels cuidadors, tant els professionals com els que es fan càrrec d’un familiar sense remuneració, ja que “sovint parlem d’ells, però una de les qüestions que ens van sorgir és qui cuida el cuidador?”, va dir Sanvicén.

“La borsa vol oferir a les persones cuidadores seguretat per a quan s’acabi un contracte”

Aura Trifu, Investigadora d’AR+I



La resolució a la qual arriba el text és que “per poder acompanyar la persona que cuida és imprescindible posar fi a la seva invisibilitat i precarietat”. En aquest sentit, el sector demana que es creï una borsa de treball de persones cuidadores amb accés a formació específica i vinculada al departament d’Ocupació i Treball. La investigadora de l’àrea de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació, Aura Trifu, va explicar que la proposta vol “servir com a suport per als serveis públic i privats per trobar persones cuidadores quan calgui cobrir places vacants o per jubilació”, i a la vegada “oferir a les persones cuidadores –sobretot les que ho fan per compte propi– una seguretat per a quan s’acabi un contracte es puguin registrar a la borsa per trobar la següent feina”.

Trifu va explicar que la realitat andorrana –i europea– és que la figura de les cuidadores és predominantment femenina, sobretot als països del sud, i que la pandèmia va servir per agreujar les necessitats sociosanitàries de la població, fet que va comportar una càrrega extra de feina per al sector. Per canviar la situació, les persones i entitats que van participar en l’estudi van aportar un seguit de mesures “aplicables a mitjà termini” per sumar als “esforços que ja està fent l’administració”, va acabar la investigadora d’AR+I.