DA, a favor de la proposició de llei de l’oblit sanitari del PS amb objeccions

El grup parlamentari demòcrata va votar ahir a favor de la proposició de llei de l’oblit sanitari (presentada pel PS) amb objeccions profundes. Les malalties cobertes per la llei són el càncer, el VIH i l’hepatitis C. Meritxell Alcobé, consellera de DA, va destacar la política de “mà estesa” de la majoria i va expressar que és necessari més “temps d’anàlisi” per redactar la llei. Alcobé va titllar la proposta de llei del PS de “simplista” i va acusar el partit d’haver presentat “una còpia de la legislació dels veïns espanyols”. La ministra de Salut, Helena Mas, va criticar que es vulgui confegir una llei aplicant canvis a dues normes ja existents (que era el suggeriment del PS). Canvis referents a les normatives que endrecen el reglament d’acceptació de les asseguradores de salut i de vida. Mas creu que aquesta manera d’elaborar la llei porta a la incertesa i la inseguretat jurídica i va advocar per tirar endavant una norma “global i unificada”.