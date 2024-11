Càritas envia un tràiler amb 32 tones de material i roba a València

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Càritas juntament amb sis empreses i entitats del país han enviat avui un tràiler carregat amb 32 tones de material de primera necessitat i roba per als afectats de les inundacions de València. Amb les aportacions del llarg d'aquests dies, l'associació informa que s'ha pogut recollir unes 16 tones de menjar, estris de neteja, aigua i productes d'higiene personal, i 16 tones més de roba i material tèxtil que ha aportat directament l'entitat, amb material procedent del Rober.

L'acció, realitzada en coordinació amb Càritas València, ha estat possible gràcies a la col·laboració de Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, UdA Solidària, Farmàcia Enclar i Rètols la Font. També hi han participat una trentena de joves de batxillerat i de secundària del col·legi Sant Ermengol, del Mare Janer i de l'escola Sagrada Família d'Escaldes que, aquest matí han col·locat tot el material tèxtil al tràiler que ha sortit en direcció a València.

Càritas recorda que està oberta una recollida de fons per ajudar als afectats per les inundacions i que l'entitat segueix en contacte permanent amb Càritas València per coordinar altres accions que es puguin anar planificant en els pròxims dies.