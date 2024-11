Suport de mestres i pares a la retirada de l’iPad a l’espera de més informació

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella



L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Andorrana (AMPAEA) i el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) resten a l’espera de tenir tots els detalls del pla pel bon ús de la tecnologia als centres educatius però la primera valoració és positiva perquè l’iPad se substitueixi per un ordinador propietat del centre i perquè s’aposti per fer un gir cap a un nou mètode més controlador de l’ús de la tecnologia. El secretari general del SEP, Sergi Esteves, va destacar que “no són les famílies que han d’assumir el cost [del dispositiu]”, que es busqui millorar l’atenció i racionalitzar-ne l’ús i que la competència digital entri als currículums per poder-la avaluar. Esteves va recordar que ja havien percebut les reticències dels docents amb les tauletes: “En una enquesta interna al gener va sortir que una majoria d’afiliats consideren que és una distracció i que en certs casos, si no s’usa bé, no és cap millora per al procés d’aprenentatge”. Però va ajornar una valoració més aprofundida a l’espera de la presentació que se n’ha de fer als centres i de conèixer tots els detalls de la implementació “sobretot per la part didàctica”.