Primera reclamació de 75.000 euros per als veïns de la fuita de gasoil

La comunitat de propietaris de l’edifici Sant Fèlix d’Engolasters s’enfronta a pagaments de centenars de milers d’euros pel vessament de gasoil al riu Madrid i Valira de fa un mes. El primer rebut és d’una de l’empreses encarregada de netejar la fuita, Econet, que puja uns 60.000 euros. La segona companyia de sanejament, Neida, ha tramès la factura directament a la comunitat per una quantitat sensiblement inferior (uns 15.000 euros). Unes despeses que es poden engreixar i considerablement pels fins a tres estudis que els ha exigit el Govern i els possibles treballs que se’n derivin per revertir la situació que ha provocat la fuita. Només per diagnosticar l’estat actual de la zona pot ser necessari recórrer a uns procediments molt costosos anomenats piezòmetres (analitzen l’aigua subterània), i amb això l’import pot arribar a ser superior a la suma de les presentades per les empreses de neteja. Mentrestant també hauran d’’assumir el cost per solucionar el problema. Unes xifres a les quals caldrà afegir la sanció que dictamini el departament d’Indústria pel mal estat del dipòsit. La multa del ministeri és irrisòria (600 euros).

L’expedient de Medi Ambient és contundent. Atribueix la responsabilitat del vessament a la comunitat de propietaris perquè el dipòsit de gasoil no havia passat les revisions i tenia un forat. El ministeri reclama als responsables de l’immoble el pagament d’una factura de 60.070,82 euros abonada per l’administració pels treballs que Econet va fer fins al 15 d’octubre per retirar hidrocarburs del riu. Aquest pagament és només una de les obligacions que haurà d’afrontar la comunitat a la qual Medi Ambient ha informat que té indicis suficients per considerar que el sòl i/o les aigües subterrànies dels entorns del bloc de pisos “poden estar afectats o contaminats per hidrocarburs”, segons la informació a la qual ha tingut accés el Diari. Aquesta possible contaminació suposa que la comunitat ha de fer front a les mesures de contenció necessàries per solucionar la situació, amb la possibilitat de continuar amb les accions de neteja de les empreses contractades pel Govern o amb d’unes altres. El ministeri insta la comunitat a aplicar mesures de seguretat i de prevenció per evitar que continuï el dany ocasionat i per minimitzar els riscos per a la salut humana i el medi ambient. Les accions imposades en el requeriment per la fuita de 13.500 litres de gasoil són un estudi de diagnòstic de la situació inicial, a lliurar en un màxim de tres mesos. Si l’informe detecta que el sòl és potencialment contaminant s’haurà d’elaborar un estudi d’avaluació del risc per a les persones en un període d’un mes. I si aquest determina que hi ha “risc inacceptable per a les persones i/o el medi ambient” s’ha de presentar un estudi d’objectius de descontaminació.

8.000 LITRES

La investigació conclou que la comunitat preveia carregar el dipòsit amb 6.000 litres, que són els encarregats a l’empresa subministradora, però només s’hi van poder posar 4.323 perquè es va fer el ple de 15.000 litres de capacitat. Quan els inspectors van revisar el dipòsit després del vessament que es va estendre pel riu Valira fins arribar a la frontera del riu Runer només hi havia 39 cm d’hidrocarbur que corresponien a 1.500 litres. El tècnic de Seguretat Industrial va comprovar que el dipòsit no tenia la placa d’identificació penjada a la boca de càrrega que acredita que ha superat les revisions i presentava “evidents indicis de corrosió, força rovellat”. L’última es va fer el 2012 i no es va renovar cada cinc anys com fixa la normativa. L’empresa que va recarregar el dipòsit va acreditar que havia advertit la comunitat de Sant Fèlix que la instal·lació no complia la reglamentació, com estableix la llei. La companyia Neida va buidar i netejar el dipòsit de gasoil i va trobar “com a mínim un forat passant”, el que demostra segons els tècnics que “té una manca d’estanquitat molt greu i permet afirmar que és el causant del vessament” al riu. Les estimacions dels tècnics apunten que van anar a parar al medi uns 8.000 litres de gasoil perquè dels 100.000 litres d’aigua hidrocarburada que es van tractar entre Econet i Neida se’n van recollir uns 5.000 litres del combustible.

ELS FETS

1 LES 22.30 DE L'1 D'OCTUBRE ES DETECTA LA FUITA

Els bombers reben l’avís que el riu Madriu a l’alçada del Pont de la Tosca fa una olor molt forta a gasoil. Medi Ambient intenta contactar sense èxit amb una persona de l’edifici per analitzar la cuba.

2 AL MATÍ L'OLOR DE GASOIL ARRIBA A LA FRONTERA

L’olor de gasoli ja es pot percebre al llarg de tot el riu fins a la frontera amb Espanya. Els tècnics tornen a l’edifici Sant Fèlix, on salten les alarmes perquè tot apunta a la falta d’estanquitat del dipòsit.

3 L'ADMINISTRADOR D ELA FINCA DONA LA CARA

L’administrador de la comunitat de propietaris explica que l’1 d’octubre s’omple la cuba fins als 15.000 litres, 13.500 dels quals van al riu. Ja no hi ha dubtes.

4 EL DIÒSIT NO COMPLIA AMB LA NORMATIVA

La placa d’identificació de la cuba data del 2012 i s’ha de renovar cada cinc anys. El subministrador assegura que estaven avisats. El dipòsit té com a mínim un forat.

5 QUI HA DE PAGAR LES FACTURES ÉS QUI CONTAMINA

Les factures que es presentaran a la comunitat de propietaris de l’edifici Sant Fèlix seran de centenars de milers d’euros. Als treballs de neteja cal afegir els estudis per conèixer la situació del subsol.